Nascite in crisi in Italia: ad aprile solo 900 culle al giorno, i morti 2000

È aprile, ma è pieno inverno. Il quarto mese del 2022 ha fatto segnare il più basso numero di nati della storia d'Italia: 27.180. Appena 906 al giorno e non si era mai scesi sotto le mille culle. Il conteggio è dell'Istat con l'aggiornamento dei dati demografici mensili al primo quadrimestre dell'anno in corso. Una sorta di censimento permanente che, comune per comune, registra nascite, morti e trasferimenti in entrata e in uscita. Il declino per la natalità non ha eccezioni territoriali, mentre il bilancio demografico muta andamento in base ai cambi di residenza. Nei primi quattro mesi dell'anno Roma ha perso oltre 3mila cittadini ed è a quota 2.758.000; Milano invece poche centinaia grazie agli arrivi di nuovi abitanti; Napoli registra meno 3mila, come Roma, però la flessione in proporzione pesa molto di più e la città si è ormai ristretta a 911mila unità.



Da tempo il bilancio naturale, cioè il saldo tra nascite e morti, è in rosso: le culle non coprono i decessi. La novità di questi mesi è che il rosso si sta rapidamente approfondendo. Nel primo quadrimestre del 2019, prima del Covid, per ogni 100 morti in Italia erano nati 56 bambini. Pochi, pochissimi per mantenere l'equilibrio. Ma quel risultato appare oggi brillante visto che siamo scesi ad appena 47 nati ogni 100 decessi. E quando i morti sono più del doppio dei nati, in pochi decenni una popolazione si dimezza.

Nel conteggio delle anagrafi, va sottolineato, ci sono tutti i nati in Italia quindi anche i bambini che per la nazionalità dei genitori non sono (ancora) italiani. Senza di loro il bilancio demografico sarebbe ulteriormente peggiore. Anche con il contributo degli stranieri residenti in Italia, quindi, i numeri sono impietosi. Nel primo quadrimestre del 2022, secondo il bollettino dell'Istat aggiornato ieri, i nati sono stati appena 118.300, cioè 986 al giorno. Mai si era scesi sotto quota mille e la flessione si è accentuata drammaticamente in marzo e ancor più in aprile. I nati erano stati 124.990 nello stesso periodo del 2021 e 130.295 nel periodo gennaio-aprile del 2020, cioè prima che la pandemia arrivasse a turbare ancor più i già fragili desideri di genitorialità da parte delle coppie residenti in Italia.

I morti invece nell'anno in corso sono stati 249.245 in quattro mesi - 2.077 al giorno - ma questo non è un record negativo perché nel 2020, per il drammatico effetto della pandemia soprattutto sulle persone più anziane della Lombardia, i decessi furono 274.276.

La contrazione delle nascite nel confronto dei dati mensili è impressionante. A gennaio si è passati da 1.164 nati al giorno del 2020 a 1.039; a febbraio da 1.145 del 2020, mese in cui è esplosa la pandemia ma che non aveva ancora avuto, ovviamente, effetto sulle nascite, a 1.042 quest'anno. A marzo 2020 le culle furono 1.032 mentre quest'anno 959, valore per la prima volta sotto quota mille. E ad aprile la discesa è stata da 1.005 del 2020 a 906.

La metafora dell'inverno può indurre in errore perché l'inverno prima o poi finisce mentre la gelata della natalità è una stagione destinata a durare. Da tempo le classi anagrafiche più numerose (quella del 1964 contava 1.035.207 bambini) sono fuori dal ciclo riproduttivo e le coppie in età fertile non danno alcun segnale di recupero verso la quota francese di 2 figli per donna.

Nel Mezzogiorno, poi, il dato della bassa natalità si aggrava per il flusso negativo della migrazione. Nei primi quattro mesi del 2022 le otto regioni del Sud hanno perso 11mila persone per i flussi migratori mentre il Centro ha un saldo positivo esattamente dello stesso valore e il Nord può beneficiare di un afflusso positivo (come saldo fra entrate e uscite) di 36mila persone.

Nel suo insieme, l'Italia un tempo di 60 milioni di abitanti fra cittadini italiani e stranieri è più piccola. Al 30 aprile 2022 i residenti sono 58,9 milioni, quasi sessantamila in meno rispetto al primo gennaio. In quattro mesi è sparita solo una città come Matera, Savona o Crotone: ma se accade di continuo, ci fai l'abitudine.