Natale a Roma, torna il circo per la beneficenza con la partecipazione di Stefano Orfei

Quarta edizione ancora più ricca e con tantissime sorprese quella che si svolgerà a Roma giovedì 22 dicembre 2022 alle ore 17.00 al Rony Roller Circus di via Boccea (angolo via Torrevecchia) per un Cuori di Circo davvero pieno di emozioni.

La manifestazione giunta appunto alla sua quarta edizione, dopo il successo degli scorsi anni, ha già molte conferme di volti noti del mondo della televisione e dello sport di livello nazionale, internazionale e mondiale. Come già noto l’iniziativa è stata ideata e promossa dal dipartimento spettacolo ed eventi sociali dell’associazione Argos Forze di polizia ed ha trovato nel Circo della famiglia Vassallo (Rony Roller Circus) un partner solidale e molto attento all’amore e la passione per il mondo del circo, al rispetto degli animali e con molta dedizione alle attività sociali e umanitarie.

Con la straordinaria partecipazione di Stefano Orfei.

Spettacolo con inedito con i migliori artisti, acrobati, clown, giocolieri e il grande Stefano Orfei vi farà divertire con i suoi leoni, animali esotici, il mitico leone bianco e l’elefantessa Katia, l’inseparabile amica di Moira Orfei.

Lo spettacolo che alternerà programma circense con programma del dipartimento attività sociali dell’associazione Argos Forze di polizia è concentrato ancora una volta allo sport come mezzo per educare, guarire e curare, al suo potere di inclusione e fortificare il gruppo, nelle gare sportive come nella vita.

Tra lo spazio musicale spiccano i band “Gemini” e “Abba The Best” . Evento decorato dall'United States Foreign Trade Institute e dal Comitato Nazionale italiano Fair Play.

L’ormai tradizionale kermesse che miscela arti circensi con attività aggregative e sociali dell‘Associazione Argos sarà dedicata al sostegno della Cooperativa Sociale “La Lanterna di Diogene Onlus”.

Omaggio natalizio a tutti i bambini presenti (sacco regalo con giochi e dolciumi, biglietti omaggio per le principali attrazioni dell’Oasi Park) direttamente dalla mani del vero Babbo Natale e dei personaggi dei fumetti Spiderman, Batman e Olaf.