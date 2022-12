Meteo Natale, previsioni: arrivano caldo e anticiclone (anche 25 gradi al Sud): ecco cosa cambia

Meteo. Caldo Natale invece di bianco Natale. Anche quest’anno, come nel 2021, le feste natalizie saranno decisamente calde, 7-8 C oltre la media del periodo. E non è certo una novita: dal 1980 ad oggi, si conta mediamente solo un Natale su 10 con la neve. Per il Natale in Sicilia potremo toccare nuovamente i 25 C come successo negli ultimi giorni. Ecco le previsioni di 3B Meteo.

Le previsioni

METEO MARTEDI'. Al Nord sole offuscato da velature e stratificazioni alte sull'arco alpino, nuvoloso su Val Padana e Liguria con deboli piogge tra Genovese e Spezzino, in estensione entro sera alle pianure dell'Emilia occidentale e della bassa Lombardia. Al Centro sole prevalente su basse Marche, Umbria e basso Lazio, nuvoloso in Toscana con addensamenti in estensione ad alte Marche e basso Lazio, anche compatti in serata sul versante tirrenico quando giungerà qualche debole pioggia sull'alta Toscana. Al Sud tempo stabile anche se non del tutto soleggiato, non mancherà infatti qualche innocuo annuvolamento su Calabria tirrenica ed est Sicilia, al mattino anche sul Salento. Temperature senza grandi variazioni. Venti moderati meridionali tra Sardegna e alto Tirreno, settentrionali sullo Ionio.

METEO MERCOLEDI'. Transita una debole perturbazione atlantica al Nord che determinerà qualche pioggia al mattino su Piemonte e Lombardia, in estensione in giornata a Veneto e Friuli VG, più debole sull'Emilia. Rovesci più organizzati attesi in Liguria, specie centro-orientale. Deboli nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 1300/1500m. Irregolarmente nuvoloso sulle regioni tirreniche con addensamenti più compatti in Toscana, associati a deboli piogge sulle zone settentrionali della regione. Nubi in aumento anche in Sardegna nel corso della giornata con deboli piogge in arrivo entro sera sul Sassarese. Tempo più soleggiato sulle regioni adriatiche e su quelle ioniche. Temperature in lieve aumento. Venti moderati da sud-sudovest su Mar Ligure, di Sardegna e alto Tirreno. Meteo Italia mercoledìMeteo Italia mercoledì

METEO GIOVEDI'. La debole perturbazione scorre verso est dando luogo ancora a qualche debole pioggia su Levante Ligure, alta Toscana e Friuli VG, addensamenti e isolati piovaschi attesi anche su nord Sicilia e Calabria tirrenica. Sul resto d'Italia tempo stabile con formazione di nebbie la sera sulla Val Padana. Sempre la sera aumento della nuvolosità sulle Alpi occidentali e Liguria con deboli piogge in arrivo, per l'avvicinamento della coda di un fronte atlantico. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud.

METEO VENERDI'. Addensamenti e qualche debole pioggia su Alpi, Levante Ligure e Toscana, localmente anche sui settori tirrenici centro-meridionali, altrove tempo stabile e in prevalenza soleggiato, ma con nebbie sulla Val Padana, specie nelle ore più fredde. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud. Per la tendenza fino a Natale e Santo Stefano clicca qui.

