Natale senza neve nell'Appennino: quanto durerà? La foto a confronto con gli anni passati fa "paura". Cosa sta succedendo

Piste chiuse, caldo, pochissima neve e seconde case deserte. La situazione in Abruzzo e nell'Appennino quest'anno è critica. La stagione invernale non è mai decollata e sembra che dovrà attendere ancora per un po', con temperature che superano i 15 gradi anche in quota e neve solo sopra i 2500 metri.

A fotografare la crisi due foto messe a confronto scattate dalle telecamere web di Meteo Aquilano: una mostra la situazione della montagna imbiancata nel 2021, l'altra quest'anno con l'assenza quasi completa di neve.

Nel 2021 Campo Imperatore era sold out

Lo scorso anno le piste aprirono il 16 dicembre ma le escursioni in ciaspole iniziarono addirittura i primi del mese. Mentre il confronto con il capodanno di due anni fa (tra il 2021 e il 2022) è impietoso, quando a dicembre ci furono nevicate copiose in tutto l'appennino con Campo Imperatore sold out durante le vacanze di Natale.

Una situazione che mette in ginocchio tutto il settore turistico della zona, per cui il periodo Natalizio è un volano che lancia tutta la stagione. Gestori di hotel e pensioni, così come di negozi sportivi e impianti da sci sono preoccupati: «Non c'è nessuno in giro - dice preoccupata Barbara Mecci -, locanda storica di Livata aperta nel 1958 lo scorso anno era pieno di turisti e sciatori anche durante la settimana».

Appennino senza neve, quanto durerà

Non è chiaro quanto durerà la situazione di caldo anomalo che caratterizza l'Appennino. Per i meteorologi sicuramente a capodanno 2023 saremo ancora in una situazione anticiclonica, con stabilità atmosferica alte temperature rispetto alle medie di dicembre e assenza di precipitazione nell'Appenino. Per il ritorno delle basse temperature e della neve bisognerà aspettare quindi, almeno fino alla prima decade di gennaio.

Tutta colpa del cambiamento climatico? Non è facile imputare singoli fenomeni ai cambiamenti del riscaldamento globale in atto. Anche perchè già in passato si sono registrati mesi di dicembre con anticicloni e alte temperature. Tuttavia è evidente che questi eventi anticiclonici stiano diventando smepre più frequenti e duraturi rispetto a 20-30 anni fa.