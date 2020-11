Zone rosse e arancioni, Zampa: «A Natale no ai cenoni, ma possibili deroghe su spostamenti»

Natale, verranno allentate le regole rigide sul Covid che vigono al momento in quasi tutte le regioni italiane? Possibili deroghe agli spostamenti tra regioni se i numeri dei contagi continueranno a migliorare. Lo ha spiegato la sottosegretaria del Ministero della Salute, Sandra Zampa (Pd), ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo Sabatò su La7. «Mancano 40 giorni a Natale e in questo momento i dati epidemiologici ci dicono che non ci si può spostare tra regioni, ma ci aspettiamo che i numeri migliorino e che quindi siano possibili deroghe», ha spiegato.

«A Capodanno non saranno permessi ritrovi in piazza e feste come negli anni passati, saranno adeguatamente normati anche quei giorni - ha proseguito Zampa -. Come governo dobbiamo avere un atteggiamento molto rigoroso e, a differenza di questa estate, non ci saranno deroghe, perchè non possiamo immaginare una terza ondata».

«Questo Natale dobbiamo fare lo sforzo di essere davvero il meno numerosi possibile - ha concluso la sottosegretaria -: non è il numero in sé, ma più si allarga la cerchia di persone che non si frequenta abitualmente, maggiore è il rischio. Immagino che si possa dire cinque, sei persone al massimo tra gli affetti più cari, ma è ovvio che non sarà possibile controllarlo, quindi a tutti verrà chiesto di limitare il più possibile le persone che si riuniscono».

