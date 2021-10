Nations League, picchiato per la maglia della Francia: scopre gli aggressori grazie ai social

La gioia per aver raggiunto la finale di Nations League. L'emozione di vedere il giocatore della tua Nazionale mentre ti lancia la sua maglia. Il terrore e la paura mentre i pugni di un tuo connazionale ti costringono a lasciare il prezioso regalo. E' finita in maniera terribile Belgio-Francia per Clement, tifoso transalpino, presente allo Juventus Stadium nell'incredibile match vinto 3-2 dagli uomini di Deschamps. Al termine della partita, il tifoso che ha raccontato la sua storia su Twitter, Koundé si avvicina al settore dei tifosi francesi per lanciare la sua maglia. Ad aspettarla c'è Clement ma anche un gruppo di balordi che iniziano a picchiare "uno di loro" pur di strappare il vessillo con il numero 5.

Je découvrirais ensuite avec stupéfaction la story du rappeur MehdiYZ... avec le maillot de @jkeey4 Ecouter bien, il parle d'agression, vole, violences et morsures. pic.twitter.com/LF5PiufwGV — HOUSER TV (@clementhouser1) October 9, 2021

Clement perde la maglietta, torna a casa ma, superato lo choc decide di farsi giustizia. Grazie all'aiuto dei social comincia a fare delle ricerche. La prima è quella di trovare più video possibili dell'aggressione. La seconda è quella di creare un "Thread" su Twitter fare una cronistoria della vicenda. La terza è quella di appellarsi a tutti, Koundé compreso, per avere giustizia. Un risultato importante è stato ottenuto. Grazie all'aiuto della rete, i balordi vengono individuati. Non ci è voluto molto, la stupidità e l'egocentrismo sono un ingrediente perfetto per gli investigatori. Gli aggressori infatti al termine della partita hanno condiviso sui loro profili la maglia strappata a Clement, vantandosi di questo furto (e delle botte).

Deux amis de l'agresseur viennent aussi m'attaquer pour voler le maillot. Un supporter va tenter de me venir en aide, il est repoussé par un ami de l'agresseur. Je résiste en 4v1 jusqu'au violence physique. On me mord violemment la main et je prends des coups, je finis par céder pic.twitter.com/QQ7jtzFYsl — HOUSER TV (@clementhouser1) October 9, 2021

«Guardate la maglia, c'è ancora l'odore del sudore di Koundé. La situazione si è surriscaldata per prendere la maglia». Queste le parole pronunciate da uno degli aggressori e postate su Instagram. Clement scrive così su Twitter dopo aver ringraziato le persone che lo hanno aiutato a ricostruire la vicenda. «Voglio ringraziare Koundé per il suo gesto e scusarmi con lui per non essere stato in grado di conservare la maglia. Ti auguro buona fortuna per la finale, ovviamente sarò a San Siro per supportarti. Giovedì hai realizzato il mio sogno». Chissà ora se il giocatore della Francia farà una sorpresa al povero tifoso aggredito.