Scambio di accuse per la strage nel Natisone. Si doveva vietare l'accesso alla spiaggia? C'erano tutti i cartelli? Uno di questi, ad esempio, era rotto. Ma il punto di accesso al fiume non insiste nel comune di Premariacco (il tratto dove è avvenuta la tragedia) bensì su di una proprietà privata. E anche lo stesso corso d'acqua non appartiene al centro in provincia di Udine, bensì è della Regione. C'è poi l'indagine della procura sui soccorsi, per verificare se sono stati chiamati quelli più vicini e accertare altre (eventuali) anomalie. Vediamo chi potrebbe essere coinvolto.

La proprietà privata e i cartelli rotti

Il sentiero che porta alla spiaggia del Natisone è su di una proprietà privata. Se si utilizza Google Maps (sia dall'alto che in modalità street view) si può vedere la casa. Ed è per questo che il comune di Premariacco, come spiegato dal sindaco, ha dovuto chiedere il permesso ai proprietari per poter mettere i cartelli. Ce ne sono tre. Ma quello più importante (ovvero quello sul pericolo di annegamento) è rotto. O meglio, è piegato. E quindi potrebbe risultare non leggibile per chi proviene da sinistra (anche se non sappiamo da quale direzione siano arrivati i ragazzi). L'accesso alla via, peraltro, non è interdetto. Non ci sono recinzioni o altro. Il divieto di percorrere la via riguarda solo i mezzi. Un avviso messo perché spesso le auto arrivavano vicino al fiume.

Le indagini sui soccorsi

Coinvolti nella vicenda sono anche i soccorsi. Negli occhi di tutti rimangono le immagini del pompiere che si getta nel fiume nell'ultimo, disperato, tentativo di portare via Cristian, Bianca e Patrizia. Ma rimangono alcune domande. Perché l'elicottero è arrivato da Venezia? L'intervento poteva essere coordinato meglio? Sono questioni su cui sta cercando una risposta la magistratura.

Il contratto di fiume

Il Natisone è di proprietà della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia. Che nel 2023 ha sottoscritto con nove comuni (oltre all'associazione Parco del Natisone) un contratto di fiume. Cos'è? Un accordo tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso delle acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente, come indicato dal sito dedicato.

Il comune di Premariacco?

La strage del Natisone è avvenuta nel tratto del fiume di competenza del comune di Premariacco (in provincia di Udine). Per questo più volte è stato chiamato in causa il sindaco, che però ha respinto qualsiasi accusa. Sulla polemica del divieto di accesso, ha specificato che la proprietà dove si trova il sentiero è privata. Sui soccorsi, ha spiegato che non è una sua responsabilità e che, anzi, due operai del comune sono intervenuti per cercare di salvare i ragazzi. E anche per quanto riguarda la gestione (e la proprietà) del fiume ha indicato che ricade sulla Regione.