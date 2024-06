Due operai sono scesi per salvare i ragazzi intrappolati nel fiume Natisone. Dalle foto si riconoscono in mezzo alla vegetazione. Due macchie. Uno ha i calzoni gialli, l'altro arancioni. «Ci stanno parlando», racconta Michele De Sabata, sindaco di Premieracco. Cosa gli hanno detto? «Faticano a parlarne. Sono stati sentiti dai carabinieri». Conoscono il posto, sono della zona, e sanno anche dei pericoli. Ma quando arrivano Cristian, Patrizia e Bianca sono già circondati dall'acqua. Sono sull'isolotto dove aspettano i soccorsi, sperando nel loro arrivo. Tra loro e la via da cui sono arrivati si è già scavato un "canyon" in cui l'acqua scorre velocemente.

Nell'immagine si vedono i tre ragazzi parlare con i due operai

I dubbi sui mancati soccorsi

Perché chi ha girato i video all'inizio non è sceso subito? «Io che conosco il posto sarei sceso - prosegue il sindaco -. Come hanno fatto i nostri due colleghi. Si vedono in una foto, sono sull'isolotto». Ma a mani nude hanno potuto fare poco. «Io gli avrei assolutamente detto "buttati"», aggiunge De Sabata. Poche, tuttavia, le possibilità di fuga. In quel momento l'unica possibilità era di essere presi dall'alto, come spiega il primo cittadino. «Ti resta la disperazione, l'ultima possibilità».

L'ultima possibilità

L'ultima opzione? Quella di buttarsi verso la vegetazione e lasciarsi trasportare dall'acqua per poi fermarsi. «Ovviamente ti trascina la corrente - commenta De Sabata -. Ma lì poi c'è vegetazione. Fai 8 metri che mancavano alla salvezza». C'è poi però un aspetto decisivo, perché una delle ragazze non sapeva nuotare. Una paura dell'acqua che è stata determinante. E probabilmente ha influito sugli altri, che avrebbero potuto scappare in altro modo.

Il tentativo (disperato) di Cristian

Cristian, però, nella disperazione più totale ci prova. Va dentro l'acqua, non si butta. Ma quando arriva all'altezza oltre il ginocchio, la corrente lo porta via. E quindi torna indietro. A questo punto interviene il pompiere (un uomo di 1,90 m). Si butta pure lui, prova a raggiungerli, ma la piena lo porta via. Ha rischiato la vita, ma non è riuscito a salvarli.