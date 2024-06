PREMARIACCO - Mentre tutto viene passato al setaccio, sia negli uffici della Procura di Udine, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, sia negli anfratti del Natisone per riportare alla famiglia Cristian Casian Molnar, il terzo ragazzo ancora disperso dopo che lo scorso venerdì 31 maggio una piena del fiume ha travolto lui, Patrizia Cormos e Bianca Doros, spunta un video del pompiere che si tuffa e nuota nel disperato tentativo di salvarli. Un dettaglio di cui si era già a conoscenza, ma che grazie al video si capisce bene la dinamica del tentativo di soccorso. Dopo queste immagini, quelle strazianti di una corrente d'acqua troppo veloce che rapisce e sommerge i tre giovani.

APPROFONDIMENTI Il sindaco di Premariacco: «Se i soccorsi fossero arrivati in 10 minuti tutto si sarebbe risolto» L'ultimo gesto di amicizia di Patrizia prima di essere inghiottita dal fiume: «Sapeva nuotare, ma ha aspettato Bianca» L'effetto freezing che li ha paralizzati, cos'è e come funziona (e quanto dura)

Il gesto eroico del pompiere

Il filmato, pubblicato dalla testata Hespress Français, mostra il vigile del fuoco che dalla sponda sinistra del fiume cerca di raggiungere a nuoto il gruppo dei ragazzi, ancora aggrappati a quell'isolotto ormai coperto da metri d'acqua. Istanti brevissimi e la speranza di vita appesa alla corda che tiene salda l'imbragatura del vigile del fuoco, che cerca di conquistare a bracciate metri d'acqua lottando con la furia impetuosa di quelle onde. Infatti nonostante cerchi di avvicinarsi con tutta la sua forza ai tre giovani, l'irruenza della corrente non gli permette di raggiungere il centro dell'alveo e, come si può vedere dal filmato, riesce a spostarsi dalla sponda di partenza solo di una manciata di metri. Al disperato tentativo del pompiere di evitare la tragedia sono seguite anche le operazioni dei colleghi che, ancorati sull'autoscala, hanno cercato di trarli in salvo lanciando delle funi nella loro direzione. La presa però è stata mancata e per i ragazzi si è consumato il tragico destino.

Le ultime immagini dei ragazzi sommersi dall'acqua

Impossibile dimenticare quell'abbraccio prima della tragedia, spezzato solo dalla furia della corrente. L'ultimo tentativo di aggrapparsi alla vita e resistere. È sempre il video della testata francese a mostrare le ultime immagini dei tre ragazzi aggrappati l'uno all'altra prima che la piena del Natisone li trascini via. Per due giorni la speranza di recuperarli vivi è appesa alle operazioni di ricerca senza sosta che impegnano un'ottantina di persone, tra volontari della Protezione civile, Vigili del fuoco e carabinieri. Scandagliato ogni angolo del fiume via terra, acqua e in volo. Dal basso in azione i sommozzatori che perlustrano ogni affratto. Dall'alto invece l'elicottero che effettua diversi sorvoli. Fino alla mattina di domenica 2 giugno, quando il Natisone restituisce i corpi delle due ragazze, trovati a poche centinaia di metri l'uno dall'altro.





Il fratello di Cristian

Al sesto giorno di ricerche nessuna traccia di Cristian, ma resta ancora accesa la fiammella della speranza che quel ragazzo sia riportato in vita alla sua famiglia, che dalla Romania segue attentamente lo sviluppo della vicenda. A Premariacco è arrivato invece il fratello del giovane che fa base nella sede della Croce Rossa. «Siamo molto credenti - ha fatto sapere - e speriamo ancora nel miracolo».

Dove si cerca l'ultimo disperso

Ieri tra le griglie di una centralina idroelettrica sotto il ponte Alcide De Gasperi di Manzano è stato ritrovato un brandello di tessuto bianco, che inizialmente ha fatto pensare alla t-shirt indossata da Cristian. Tuttavia non ci sono ancora conferme in merito. L'indumento è stato consegnato ai carabinieri e saranno solo ulteriori accertamenti a chiarirne la natura e storia. Oggi, mercoledì 5 giugno, sono circa una quarantina i vigili del fuoco impegnati lungo il corso del fiume in verifiche di aree e punti segnalati dopo le ricognizioni aree con droni ed elicottero. Nei giorni scorsi l'innalzamento del livello del fiume aveva messo a rischio una perlustrazione precisa delle acque, rese torbide anche dal maltempo. Situazione rientrata da ieri, quando il livello del corso d'acqua è tornato basso, facendo anche riemergere il greto sul quale si trovavano i giovani.

Le novità delle indagini

Quattro chiamate al 112, i tempi dei soccorsi e la competenza d'intervento. Restano questi i nodi da sciogliere e sui quali ora cercheranno di far luce le verifiche delle Procura. «Stiamo facendo tutti gli accertamenti che è necessario fare. Tutto verrà verificato, acquisito e vagliato. Sia il discorso dell'elicottero utilizzato per i soccorsi, sia la cartellonistica che avvisa del divieto di balneazione e del pericolo di annegamento, sia soprattutto le tempistiche dal primo allarme all’arrivo dei soccorritori» aveva detto il procuratore di Udine Massimo Lia in conferenza stampa in cui annunciava l'avvio dell'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Le indagini, ancora alla fase iniziale, avranno il compito di chiarire non solo il discorso dell'elicottero utilizzato per i soccorsi, ma anche la cartellonistica del divieto di balneazione e pericolo di annegamento.

Il governatore Fedriga alla Camera ardente

Oggi la visita del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla Camera ardente di Patrizia e Bianca nella Casa Funeraria Mansutti accanto al cimitero urbano di San Vito a Udine. «Quando si perde un figlio è la fine di una vita, non solo della persona scomparsa, ma anche del genitore. Io sono papà e non ci sono parole, non c'è consolazione, non c'è speranza» ha detto il governatore. In merito alle indagini, invece, «gli organi preposti faranno le valutazioni del caso, gli inquirenti faranno le indagini per la parte tecnica per verificare i protocolli, ma questo è il momento del dolore. Penso che tutti abbiano fatto quel che era nella loro disponibilità per soccorrere i ragazzi, poi gli organi competenti faranno le loro valutazioni». Oggi lutto cittadino a Udine per la scomparsa delle due ragazze, per le quali nel pomeriggio odierno è previsto il commiato religioso.