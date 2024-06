Nessun cartello con scritto "piene improvvise" nei pressi del fiume Natisone, come invece accade vicino al torrente Malina (a circa 10 km di distanza). La strage dei tre ragazzi si sarebbe potuta evitare? Ci sono alcuni punti controversi su cui si concentrano le indagini. E da queste non sono esclusi i soccorsi. Quanto meno per migliorare il coordinamento, visto che l'elicottero che ha tentato di salvare Patrizia, Bianca e Cristian è partito da Venezia: quasi 150 km più lontano dal punto in cui è scattata l'emergenza.

La mancanza di avvisi per "piene improvvise"

«Il fiume è un posto stupendo ma ha le sue regole». Jenco Paoloni, esperto conoscitore del fiume che attraversa Premariacco, descrive a Telefriuli i pericoli che nasconde il Natisone. «Quando arriva la piena è molto violenta». Per questo c'è chi suggerisce l’installazione di avvisi (in italiano e inglese) con la scritta ‘Attenzione piene improvvise’ . Come avviene con i cartelli installati lungo il torrente Malina. «Il turista occasionale che viene a visitare le bellezze di questi posti presterebbe più attenzione se ci fossero questi avvisi», conclude Paoloni.

Il silenzio dei testimoni

Alcuni testimoni oculari hanno chiaramente visto una delle persone coinvolte sbattere violentemente contro la forra e le rocce che si trovano poco oltre il ponte Romano. Una collisione (probabilmente) fatale. Particolari che sono stati taciuti ai familiari per precauzione. Si indaga, tuttavia, sulle cause del decesso. Ci potrebbe essere anche l'ipotermia dato che la temperatura dell'acqua era rigidissima. Peraltro, nel caso che la traiettoria del fiume avesse miracolosamente espulso sull'argine qualcuno di loro, sarebbe stato necessario individuarlo con assoluta celerità per evitarne il decesso.

I tre ragazzi sull'isolotto prima della piena (foto da Telefriuli)

I soccorsi partiti da Venezia

L'elicottero Drago dei vigili del fuoco è partito da Venezia. Molto distante da dove si è consumata la tragedia. Questo è un punto che sarà oggetto di analisi da parte degli inquirenti. E se la correttezza dei protocolli è stata già accertata, si indagherà sulla tempistica dei soccorsi (quanto meno per renderli più efficaci).