Natisone, cosa è successo? Patrizia chiamò quattro volte il 112, l'elicottero partito 20 minuti dopo il primo alert: si indaga per omicidio colposo

Un nuovo risvolto nel tragico incidente accaduto a Premiaracco, in provincia di Udine dove tre giovani, Patrizia, Bianca e Cristian hanno perso la vita perchè travolti dalla piena del fiume Natisone. Secondo La procura, Patrizia avrebbe chiamato quattro volte il 112, senza ricevere risposta. Per questo avrebbe avviato un indagine per omicidio colposo nei confronti dei soccorritori.

Dispersi nel Natisone, indagini sui tempi dei soccorsi: la prima chiamata alle 13.25. Si cerca ancora Cristian Casian Molnar

L'accusa

Il Procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia, in conferenza stampa, sulla vicenda delle due ragazze morte a causa della piena del Natisone e sul terzo ragazzo ancora disperso avrebbe aperto un'indagine (a scopo precauzionale) per omicidio colposo contro i soccorritori: «Abbiamo aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti: in queste vicende, per procedere bisogna configurare responsabilità di tipo omissivo, non commissivo. Condurremo tutti gli accertamenti del caso, per accertare se i soccorsi sono stati tempestivi.

La chiamata

Secondo la Procura, Patrizia ha effettuato quattro telefonate al numero unico di emergenza 112, senza però ricevere nessuna risposta. La prima chiamata risale alle 13.29, le altre nei minuti immediatamente successivi. Secondo gli accertamenti si sarebbe svolto tutto in poco tempo passando da una situazione apparentemente tranquilla ad una tragedia. L'addetto della centrale del Numero unico regionale 112 ha gestito l'Sos come soccorso tecnico – nel quale non ci sono persone con problemi sanitari – e ha dunque deciso di dirottare la richiesta al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Udine, il quale ha inviato, con la massima urgenza, l'equipaggio più vicino al luogo della richiesta e ha immediatamente attivato le squadre specializzate di fluviali e messo in preallarme i sommozzatori.

L'elicottero

Contestualmente è stato attivato Drago, l'elicottero di stanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia, che ha iniziato a predisporre il proprio piano di volo e acceso i motori. Visto l'innalzamento del livello del fiume, pochi minuti dopo, la ragazza che aveva fatto la prima chiamata ha sollecitato, in preda al panico, nuovamente l'arrivo dei soccorsi, imitata da almeno una mezza dozzina di passanti, che transitavano sul ponte Romano e avevano compreso la difficoltà del caso. Nel frattempo, anche il personale di terra dei pompieri era giunto in zona: valutato che Drago aveva da poco iniziato il tragitto verso il Friuli Venezia Giulia, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero sanitario della Sores Fvg, con un tecnico del Soccorso alpino a bordo, che potesse compiere specifiche manovre per un eventuale recupero all'esterno del velivolo. Questo secondo elicottero si è alzato in volo pochi minuti dopo Drago ma, dovendo percorrere una distanza che può essere coperta soltanto in 8 minuti, è arrivato a Premariacco ben prima. I tre ragazzi, purtroppo, qualche istante prima – soltanto un paio di minuti secondo i testimoni oculari – erano già stati ingoiati dal fiume, nonostante l'eroico tentativo di salvataggio dei vigili del fuoco, uno dei quali si è perfino lanciato in acqua, rischiando anche lui di essere trascinato dalla impetuosa corrente.

«Esiste la tragica fatalità»

«Esiste, in natura, anche la tragica fatalità». È uno dei passaggi della conferenza stampa del Procuratore di Udine, Massimo Lia, sulla vicenda del Natisone. «Dopo questa doverosa premessa - ha aggiunto - stiamo facendo tutti gli accertamenti che è necessario fare. Tutto verrà verificato, acquisito e vagliato. Sia il discorso dell'elicottero utilizzato per i soccorsi, sia la cartellonistica che avvisa del divieto di balneazione e del pericolo di annegamento, sia soprattutto le tempistiche dal primo allarme all'arrivo dei soccorritori».