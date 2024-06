Natisone, il dramma della madre di Patrizia: «Invece di fare video dovevano salvarla». Continuano le ricerche di Cristian

«Ciò che più mi addolora è che tutti hanno fatto foto e video e nessuno li ha salvati». È lo sfogo disperato della mamma di Patrizia Cormos, la ragazza di 20 anni travolta e uccisa dalla piena del fiume Natisone, a Premariacco (Udine). Per la prima volta dal dramma di venerdì, la donna ha rilasciato brevi dichiarazioni sulla vicenda, raccontando il dramma che sta vivendo e ciò che si poteva fare per evitare la tragedia.

Natisone, come sono morti i ragazzi: l'effetto freezing che li ha paralizzati, cos'è e come funziona (e quanto dura)

Il dramma della madre di Patrizia

«Potevano forse salvarli.

Non era importante fare i video. Lei era andata a fare una passeggiata, ha chiamato più volte il 112. Ha lasciato il suo nome, l'indirizzo. Ha detto "Chiamate mia mamma"». Questo lo sfogo, fatto al Messaggero Veneto, della mamma di Patrizia. «Era un angelo - ha ricordato - studiava tanto e lavorava per mantenersi. Dopo l'esame all'Accademia, sostenuto proprio venerdì mattina, mi ha chiamata e mi ha detto "sono stata bravissima, ho saputo tutto"».

La camera ardente

Nel frattempo si è aperta oggi nella Casa Funeraria Mansutti la camera ardente per le due ragazze, Bianca Doros e Patrizia Cormos. Lì, nel cimitero urbano di San Vito a Udine, sono giunti i familiari delle due giovani, entrambe di origine romena, che sono stati accolti dal prefetto e dal questore di Udine e dai comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le due ragazze sono state vestite da sposa secondo la tradizione del loro Paese di origine. Tanti cittadini si sono già recati in visita alla camera ardente dove le giovani rimarranno fino a domani alle 16 quando sarà celebrato un momento di preghiera da due sacerdoti, uno ortodosso e uno cattolico. In mattinata è atteso l'arrivo del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni per un saluto.

Continuano le ricerche di Cristian

Non si fermano intanto le ricerche di Cristian, il terzo ragazzo coinvolto nel dramma del Naticone. «Forza soccorritori, che oggi sia l'ultimo giorno di ricerca per ridare Cristian ai suoi familiari», ha detto stamani il sindaco di Premariacco (Udine), Michele De Sabata. Da venerdì sera, il fratello di Cristian, giunto dall'Austria dove abita, segue incessantemente la vicenda, ospite del locale Comitato della Croce rossa. «Siamo molto credenti - ha fatto sapere - e speriamo ancora nel miracolo». Il giovane è in costante contatto coi genitori, che si trovano in Romania, con cui fa continue videochiamate per aggiornarli sull'andamento delle ricerche.