Cristian, Bianca e Patrizia sono finiti in una trappola mortale. Le immagini, e anche i video, ingannano. Potrebbe sembrare semplice scappare, ma non lo era. Chi conosce il posto sa i pericoli del Natisone. Mentre per tre ragazzi che scendono un sentiero per qualche foto per la prima volta non è così. Ecco la ricostruzione della dinamica.

Come si arriva a Natisone beach

Per arrivare a Natisone beach c'è un sentiero di proprietà privata in via Casali Potocco, a Premariacco (in provincia di Udine). A metà strada c'è un casale. Da qui parte la via, immersa nel verde, che porta al punto da cui si può ammirare il fiume. L'accesso non è vietato, ma ci sono diversi cartelli. Uno indica che si tratta di una proprietà privata e che è vietato l'accesso a tutti i veicoli a motore (eccetto i vigili, chi ha disabilità, i motorini e quelli autorizzati). Questo segnale è stato affisso perché diverse auto arrivavano vicino al fiume. C'è poi un altro cartello, che indica il divieto di balneazione e il pericolo di annegamento.

Il dislivello

Il sentiero che conduce al fiume è abbastanza largo (tanto che lo possono percorrere anche le auto). Si arriva poi a un punto da cui a destra si vede il fiume, mentre davanti c'è una piccola "cascata". Prima di questa l'acqua si raggruppa, tanto che la gente si fa il bagno soprattutto d'estate.

⚠️ Quando sono andato sul luogo dell'incidente non credevo fosse quella la zona a causa del basso livello dell'acqua del fiume. Nei video che troverete riguardo l'incidente non noterete nemmeno la cascata artificiale in quanto tutta la vallata dove io stesso stavo camminando era sommersa di acqua. Ho scoperto poi che l'auto dei 3 ragazzi che hanno ritrovato era parcheggiata esattamente dove io ho parcheggiato la mia. Il video è demonetizzato, come tutti sul mio profilo, e vuole mostrare il Natisone nella sua forma "normale" per come i ragazzi l'hanno visto prima del tragico incidente. Piccolo commento fuori tema: il video ha raggiunto anche testate giornalistiche quali "Il Messaggero". Sono contento che il mio contenuto abbia aiutato a divulgare informazione.

A sinistra, invece, c'è una distesa di ghiaia. Questa, però, è in un punto più basso di diversi metri. Ed è lì dove si trovavano i ragazzi. Questo particolare è cruciale nella ricostruzione. Perché l'acqua li ha sostanzialmente circondati da dietro.

La passerella

Ripercorriamo il tragitto dei ragazzi. Lasciano l'auto sulla strada, vanno nel percorso che porta al fiume a piedi. Qui attraversano quella che i locali definiscono come "passerella" per arrivare nella distesa di ghiaia su cui poi rimangono bloccati. Dal cespuglio (nelle foto) si può intuire l'esatto punto in cui si trovavano mentre parlano con chi è sceso per soccorrerli.

Perché la piena ha ostruito le vie di fuga

Quando i tre arrivano al fiume l'acqua inizia a crescere. La portata del Natisone, nel giro di pochi minuti, passa da 20 metri cubi al secondo alle 11:30 a 135 metri cubi al secondo alle 13:35. Per poi salire a 250 metri cubi al secondo alle 15. Una massa d'acqua enorme e improvvisa. Ma non così tanto da non permettergli di fuggire. Perché allora non sono subito scappati?

Il pericolo sottovalutato

Mentre i ragazzi scattano le foto, probabilmente con il ponte romano dietro (e quindi dalla parte opposta rispetto a dove l'acqua scende), non si accorgono (presumibilmente) che lo scenario intorno a loro sta cambiando. Anche perché sono diversi metri sotto rispetto a dove c'è il punto di accesso del sentiero. L'acqua si sta accumulando in quella "piscina naturale" prima della cascata dove di solito le persone si fanno il bagno.

Il canyon

L'acqua trabocca e incomincia a scavare la "prigione" dei ragazzi. In particolare inizia a scorrere tra dove si trovano (la ghiaia) e la vegetazione. Si forma quindi un canyon, che aumenta di forza con il passare del tempo.

«In quel preciso istante l'acqua era da 50 cm a un metro, dipende da dove passi. Ovviamente lo scenario si aggrava ogni minuto e con il senno di poi quello era il momento della scelta decisiva», commenta il sindaco di Premariacco. I tre non valutano bene il pericolo, vedono l'acqua riempirsi intorno a loro e, invece di attraversarla, aspettano. Chiamano i soccorsi. Ma non provano, invece, a scappare. E qui entra in gioco la paura, contagiosa.

La paura dell'acqua

Una ragazza aveva paura di nuotare. Il che implica il terrore dell'acqua. Un problema che blocca anche gli altri due. La paura è contagiosa, i ragazzi sono nel panico. Come pietrificati. Anche l'autista dell'autobus, in primo a vederli, li descrive così quando li vede in un secondo momento. Non sanno da dove uscire perché la via da cui sono arrivati già si è riempita d'acqua. Poi c'è l'intervento degli operai, il vigili del fuoco che si tuffa e l'abbraccio dei tre per fare massa contro la corrente. Ma era già troppo tardi. A quel punto solo un soccorso dall'alto avrebbe potuto salvarli. Arriva, ma non in tempo. Perché qualcosa (un albero, un masso o la stessa forza della corrente) colpisce o trascina i giovani. L'unione delle loro braccia crolla e li trascina verso la parte del fiume dove ci sono le forre (profonda gola a pareti verticali e avvicinate) e dove non c'è più speranza.