Burrasca a Venezia, nave da crociera sbanda e rischia incidente vicino a San Marco: panico sui vaporetti

La nave, la 'Costa Deliziosa', stava uscendo dal porto, guidata dai rimorchiatori, e probabilmente a causa delle proibitive condizioni meteo si è trovata in difficoltà a mantenere la rotta. All'altezza dei Giardini, il pilota ha fatto partire la sirena prolungata dell'emergenza, mentre i rimorchiatori di prua tentavano con fatica di 'raddrizzarla'. Tra i passeggeri che si trovavano sui vaporetti in navigazione c'è stato il panico, e anche chi era a riva ha vissuto momenti di paura, temendo potesse ripresentarsi la situazione del 2 giugno scorso, con la collisione nel canale della Giudecca tra la 'Msc Opera' e un battello granturismo.

«Ci riserviamo di avviare una tempestiva verifica per appurare se la nave avesse ricevuto i necessari permessi e ottemperato alle necessarie verifiche». Lo afferma il presidente dell'autorità portuale di Venezia, Piero Musolino, commentando la manovra della 'Costa Deliziosa' in presenza «di condizioni meteo-marine avverse. Riteniamo inoltre necessario organizzare al più presto un ulteriore incontro con la Capitaneria di Porto per valutare ed eventualmente sollecitare l'adozione di altre misure per garantire che il traffico navale avvenga in piena sicurezza per la città».

Si sono lanciati letteralmente a terra per mettersi al sicuro i membri d'equipaggio dello yacht che oggi pomeriggio sembrava essere finito del mirino della 'Costa Deliziosa', sulla riva Sette Martiri a Venezia. Vista la prua che continuava ad avvicinarsi pericolosamente i marinai dello yacht - l'Elysià, un 50 metri con bandiera di Cape Town - si sono 'fiondatì dalla scaletta sul molo, rifugiandosi nel posto di guardia della vigilanza privata della barca. L'episodio è stato riferito dalla stessa guardia giurata.

Domenica 7 Luglio 2019, 20:26 - Ultimo aggiornamento: 07-07-2019 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA