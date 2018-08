Diciotti, i migranti in sciopero della fame: sospese visite a bordo

Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c'è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere solidarietà e verificare le condizioni della nave sono sospese per ragioni di sicurezza», scrive su Twitter il senatore del Pd, Davide Faraone che ieri è salito a bordo della nave Diciotti.

«I migranti della Diciotti hanno iniziato lo sciopero della fame e il Governo continua il suo show. L'Europa è un pretesto. L'umanità un dovere. Al di là di Bruxelles, Salvini, Di Maio e Conte salgano immediatamente a bordo per capire l'atrocità del delitto che stanno commettendo», scrive invece il deputato Pd Carmelo Miceli.



Salvini replica. «Immigrati della #Diciotti in sciopero della fame? Facciano come credono. In Italia vivono 5 milioni di persone in povertà assoluta (1,2 milioni di bambini) che lo sciopero della fame lo fanno tutti i giorni, nel silenzio di buonisti, giornalisti e compagni vari». Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

I migranti a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania ma dalla quale sono sbarcati solo i minori, hanno iniziato lo sciopero della fame.LEGGI ANCHE Nave Diciotti, il governo sfida la Ue. ​Di Maio: «Decida o stop contributi»