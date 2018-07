Migranti, nave Diciotti arrivata a Trapani. Salvini: non autorizzo lo sbarco

La nave Diciotti è arrivata nel porto di Trapani ma Salvini al momento non ha dato il via libera allo sbarco: «Io non voglio farmi prendere in giro. Finché non c'è chiarezza su quanto accaduto io non autorizzo nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa al mio posto se ne assumerà la responsabilità», ha detto il ministro riferendosi alle presunte minacce che un gruppo dei 67 migranti avrebbero rivolto all'equipaggio della Vos Thalassa prima di essere trasferiti sull'imbarcazione della guardia costiera.



Sulla Diciotti «in procura c'è un dibattito, io non ho nessuna fretta di farli sbarcare», ha aggiunto senza dare indicazioni su quanto tempo i migranti rimarranno a bordo. «Servirà tutto il tempo necessario - ha sottolineato - chi deve decidere ha il tempo per decidere, ha tutti gli elementi per farlo. In procura stanno lavorando, attendiamo gli esiti, io non faccio il giudice o il poliziotto, non ho interrogato nessuno, faccio il ministro e cerco di far rispettare l'ordine pubblico. Se ci sono violenti vanno in galera e non in albergo se non ci sono violenti perché qualcuno ha mentito questo qualcuno ne pagherà le conseguenze».

«O hanno mentito gli armatori denunciando aggressioni che non ci sono state e allora devono pagare o l'aggressione c'è stata e allora i responsabili devono andare in galera», ha aggiunto Salvini.La nave con a bordo 67 migranti soccorsi 4 giorni fa dal carvo Vos Thalassa è rimasta nel tratto di mare antistante il porto di Trapani per tutta la mattinata, dopo le informazioni iniziali secondo le quali sarebbe dovuta sbarcare alle 8. Dopo essersi avvicinata ai muraglioni frangiflutti è rimasta in rada, non entrando nel porto. Il rinvio dell'approdo potrebbe essere legato alle indagini in corso su presunti scafisti.