Nave Gregoretti, con 140 migranti a bordo: il Viminale nega l'autorizzazione allo sbarco

#migranti UPDATE via Radio Radicale 11:28 🔴 NAVE DELLA GUARDIA COSTIERA 🚢CP920⚓️🇮🇹 GREGORETTI CON 140 CA. SOCCORSI. SALVINI LA BLOCCA: NUOVO CASO DICIOTTI? "Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta UE". pic.twitter.com/o3S7Erc1oh — Sergio Scandura (@scandura) July 26, 2019

«Volevano salire a bordo, non glielo abbiamo permesso. Abbiamo comunque fatto tutto quello che era necessario per assisterli, dando loro dell'acqua, dei crackers. Non nascondo che temevamo che tra di loro ci fosse qualche malintenzionato, ma per fortuna non è stato così. Sono stato costantemente in contatto col Comando generale delle capitanerie di porto, mentre da Malta non ho ricevuto alcuna comunicazione». Lo dice Carlo Giarratano, comandante del motopeschereccio Accursio Montalbano che è rientrato in porto questa mattina a Sciacca (Agrigento) dopo essere rimasto bloccato per diciotto ore in mare aperto, a 50 miglia dalla costa maltese, dopo essersi imbattuto in un gommone carico di migranti, prima soccorrendoli, poi, in serata, consegnandoli ad una motovedetta italiana. «Verso le 18 - aggiunge Giarratano - di ieri pomeriggio finalmente abbiamo appreso che da Lampedusa sarebbe arrivata un'imbarcazione. Se la situazione non si fosse sbloccata non so come avremmo potuto continuare ad assistere queste persone, non avremmo avuto viveri a sufficienza. La gente in difficoltà in mare va sempre salvata, e io continuerò a farlo con tutto il cuore». In porto, ad accogliere l'equipaggio della «Accursio Giarratano», i familiari dei marinai. «Nel nome di mio figlio Accursio, morto a soli 15 anni, continueremo a salvare le vite in mare», ha detto l'armatore della barca, Gaspare. «Sciacca è onorata di avere, tra i suoi figli, persone come voi» ha comunicato il vicesindaco Gisella Mondino alla famiglia Giarratano.

Venerdì 26 Luglio 2019, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA