Migranti, Piantedosi: «Mai pensato di rompere con la Francia»

«Non faremo quanto era stato previsto». Lo ha confermato il portavoce del governo francese, Olivier Véran, intervistato da Bfm-Tv sugli sviluppi della crisi tra Italia e Francia sui migranti. In particolare, Véran ha confermato che Parigi non farà quanto era stato previsto, cioè l'accoglienza «di un po' più di 3.000 persone» sbarcate in Italia, «di cui 500 entro la fine dell'anno» nel quadro del meccanismo di solidarietà europea.