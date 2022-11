Durante la notte è giunta nel porto di Catania la nave Humanity 1 con a bordo 179 naufraghi. Èstata eseguita una ispezione sanitaria per individuare fragili, donne e bambini, i soli ai quali è permesso di sbarcare. Secondo la ong, restano 35 naufraghi a bordo: uomini adulti, senza problemi medici. Sarebbero quindi sbarcati 144 dei 179 migranti a bordo. La ong avverte: «Restiamo nel porto e abbiamo intenzione di sbarcare anche gli altri 35 naufraghi ancora a bordo». Medici Senza Frontiere informa che le autorità hanno chiesto ora alla Geo Barents di entrare in porto a Catania, «per valutare casi di vulnerabilità a bordo». A bordo 572 naufraghi, fra i quali, secondo Msf, 3 donne incinte e più di 60 minori, di cui 50 non accompagnati.