Ingannato dal navigatore entra con la Volvo nel sottopasso: «Aveva il percorso a piedi»

I navigatori sono utili, ma a volte giocano brutti scherzi. In particolare se si imposta il “percorso a piedi” invece che in auto. Ed è quello che dev’essere successo all’automobilista svedese che l’altroieri mattina si è infilato direttamente nel sottopasso tra Mestre e Marghera (Venezia) da via Ulloa.

Sì, il sottopasso pedonale della stazione, fermandosi fortunatamente solo al secondo scalino con la sua Volvo tra la sorpresa (e forse un po’ di paura) di pendolari e turisti che tiravano i trolley. Sorpresa che si è poi trasformata in risate anche attraverso i social, dove le foto dell’auto incastrata è stata postata in più angolazioni.