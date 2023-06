Blitz nel Cosentino, 68 indagati a Cassano Ionio per associazione a delinquere e traffico di droga

Dopo il blitz di qualche giorno fa e che ha portato a 43 arresti a Crotone, Carabinieri e Polizia stanno eseguendo, a Cassano Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza, un'ordinanza cautelare emessa dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti di 68 indagati.

Catanzaro, 43 arresti per associazione a delinquere di stampo mafioso: indagati anche diversi politici, tra cui l'ex presidente della Regione Calabria



Le accuse sono di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dalle finalità mafiose, oltre che per altri delitti. Sequestrati beni per 5 milioni.

Le misure sono state eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e da personale delle Squadre mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio centrale operativo di Roma.