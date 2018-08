Mercoledì 1 Agosto 2018, 06:49 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 08:31

Si nascondeva in un’anonima abitazione in provincia di Bergamo, ma è stato arrestato dopo una lunga latitanza. Scacco alla ‘Ndrangheta da parte dei carabinieri del comando provinciale di Chieti: in manette è finito Simone Cuppari, capo dell’omonima ‘ndrina reggina proveniente da Brancaleone, elemento di spicco di un’associazione per delinquere di stampo mafioso dedita prevalentemente al traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio, con base a Francavilla al Mare (Chieti) e ramificazioni in tutta Italia. Cuppari era già sfuggito alla cattura a febbraio 2017 nel corso dell’operazione, denominata Design, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia dell’Aquila e condotta dall’Arma teatina. Il boss, su cui pende una condanna di primo grado a 28 anni di reclusione per traffico di cocaina emessa dal Tribunale di Chieti lo scorso mese di luglio a conclusione dell’operazione Shot 2009, era riuscito a sfuggire alla cattura anche nell’ambito delle operazioni “Sparta” e “Banco nuovo” condotte dai carabinieri di Pescara e di Locri. Ulteriori dettagli verranno svelati stamattina in conferenza stampa.