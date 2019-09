'Ndrangheta: morte boss Carmelo Tripodo, Questura di Latina vieta funerali pubblici

Lunedì 30 Settembre 2019, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 20:24

Il questore di Latina, Rosaria Amato, ha disposto che le esequie di Carmelo Giovanni Tripodo - pluripregiudicato e figlio di Domenico, per decenni capostipite delle 'ndrine calabresi - si svolgessero esclusivamente in forma privata. Il boss della 'ndrangheta, condannato in via definitiva a Latina nell'ambito dell'operazione "Damasco 2 ", era morto all'ospedale "San Giovanni di Dio" di Fondi domenica e i familiari avevano annunciato che la salma sarebbe partita in corteo dalla struttura sanitaria per raggiungere la chiesa di Santa Maria.«Considerato come la pubblica celebrazione del funerale avrebbe potuto incidere negativamente sull’ordine e la sicurezza pubblica - si legge in una nota diffusa dalla Questura - è stato emesso specifico provvedimento di divieto allo svolgimento del funerale con modalità solenni, prescrivendo invece lo svolgimento del rito funebre in forma strettamente privata ed esclusivamente all’interno del cimitero di Fondi».Sono stati predisposti anche adeguati servizi «volti a garantire il rigoroso rispetto del citato divieto e ad assicurare il regolare svolgimento della vita cittadina nonché a reprimere eventuali tentativi di violenza e prevaricazione».