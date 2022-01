Meteo, nebbia a mezz'altezza da Nord a Sud: perché accade lo strano fenomeno (colpa anche dell'inversione termica)

Nebbia a strati. Nebbia rasoterra solo quando il sole tramonta. Nebbia che si blocca a poche decine di metri di quota per tutta la giornata. Nebbia che resta intrappolata anche tra piccole alture. L'effetto è quello che, anche poche o punto nubi, i raggi del sole non riescono a raggiungerci condannandoci a un effetto foschia a meno di non salire in collina o in montagna per ammirare lo spettacolo del tappeto di nebbia sotto di noi.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati