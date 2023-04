Milano, neonata trovata morta in un cassonetto della Caritas: il corpo della piccola scoperto da alcuni residenti

Una neonata è stata trovata morta in un cassonetto della Caritas in zona Città Studi, a Milano. La terribile scoperta è stata fatta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 28 aprile 2023, tra via Sandro Botticelli e via Cesare Saldini da un uomo da un cittadino che stava depositando dei vestiti. Sul posto si sono precipitati subito gli agenti di polizia che hanno delimitato l’area e proceduto con tutti gli accertamenti del caso. Inutili i soccorsi: la bimba era già deceduta.

Un'altra neonata abbandonata a Milano come il piccolo Enea: la mamma ha partorito in un capannone, non ha voluto darle un nome

Le indagini

Sulla vicenda indaga la Questura di Milano. Il tutto in attesa dei risultati dell’autopsia che chiarirà le cause della morte. Gli agenti di polizia solo al lavoro per cercare di risalire a chi ha gettato la piccola nel cassonetto. Saranno le telecamere di video sorveglianza della zona a poter far luce su quanto accaduto.