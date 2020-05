Neonata di 6 giorni trovata morta nella culla dai genitori

Morte in culla, lutto a Camisano Vicentino, in Veneto: una bambina di appena 6 giorni è stata trovata morta in culla nella notte tra venerdì e sabato. La neonata potrebbe essere stata vittima di un malore.



Un lutto enorme per la famiglia di Matteo Petrachin e Mery Rampazzo, che hanno perso la loro piccola Allegra. Quando hanno visto la neonata immobile nella culla hanno subito allertato il Suem ma, come spiega il Giornale di Vicenza, per la bambina non c'è stato niente da fare.