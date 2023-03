Neonato morso dal cane di famiglia: salvo grazie all'intervento della mamma

Un neonato di nove mesi è stato morso da un cane sulla guancia mentre stava giocando in casa a Rivoli, in provincia di Torino. A salvarlo da un epilogo che sarebbe potuto essere ben più tragico, è stata la mamma del piccolo, che con grande prontezza è riuscita a strapparlo al morso del cane di famiglia, un American Staffordshire, scrivono i giornali locali.

Ferito sulla guancia

Il bimbo, ferito, è stato portato all'ospedale Regina Margherita dove è stato ricoverato e rimarrà sotto monitoraggio per diversi giorni, prima di poter fare ritorno a casa, perché ha riportato ferite sulla guancia, medicate con diversi punti di sutura. Secondo la ricostruzione, il cane di casa aveva con ogni probabilità intenzioni giocose verso il piccolo, che vista l'età si è trovato in condizioni di non riuscire a difendersi.

Segnalato ai carabinieri

Come da prassi, l'incidente domestico è stato segnalato ai carabinieri della compagnia locale di Rivoli, che hanno segnalato l'animale al servizio veterinario dell'Asl To3 per l'avvio di un ciclo di visite da un comportamentista. Il cane, infatti, potrà restare con la sua famiglia ma dovrà essere visitato periodicamente. Per il bambino la prognosi sarà di qualche settimana.