Neonato di un mese muore improvvisamente in braccio alla mamma: lutto vicino Lucca

Un bambino di un mese è morto improvvisamente a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca. Il bimbo era in braccio alla madre quando ha cominciato ad avere difficoltà a respirare: è stato trasportato all'ospedale Opa di Massa, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il piccolo era stato battezzato appena due giorni fa, l'11 dicembre: saranno fatti esami per capire la causa della morte.

Intanto il Comune si stringe intorno alla famglia colpita dalla tragedia: l'amministrazione comunale ha annullato l'evento di Natale dedicato ai bambini e previsto per domenica 19 dicembre. «Ci sembra un piccolo gesto di rispetto per il piccolo Martino e per la sua famiglia - scrive il sindaco Andreuccetti - Il giorno del funerale chiederemo a tutte le attività commerciali di osservare il lutto e contestualmente spegneremo l'illuminazione natalizia. Sappiamo che i gesti e le parole poco contano, ma quel poco che possiamo, come comunità, è giusto farlo. Ora è il momento del silenzio».