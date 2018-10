Sabato 20 Ottobre 2018, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 15:53

Una disperata e purtroppo vana corsa in ospedale. Muore bimbo di un anno e mezzo. La tragedia è accaduta nella notte di mercoledì scorso, ma la notizia si è diffusa solo ieri sera. La vittima è un bambino di appena 18 mesi che abitava assieme ai genitori nel Sandonatese in provincia di Venezia.Inutili tutti i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario, come racconta Il Gazzettino, che a lungo e in più maniere hanno provato a strappare il piccolo alla morte. Secondo una prima sommaria ricostruzione, il piccolo si trovava nella culla quando avrebbe iniziato ad avere delle difficoltà respiratorie. I genitori hanno subito intuito la gravità della situazione anche perché il piccolo soffriva di alcune patologie fin dalla nascita. Per questo senza perdere tempo sono partiti verso l'ospedale di San Donà. Una vera e propria corsa contro il tempo per