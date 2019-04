Pavia, neonato di 10 giorni muore dopo crisi respiratoria

Un bimbo di appena 10 giorni di vita è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dove era stato trasportato d'urgenza in seguito ad una crisi respiratoria. A darne notizia è, oggi, il quotidiano «La Provincia pavese». Il neonato era venuto alla luce dopo un parto regolare al reparto di Ostetricia del San Matteo. Pochi giorni dopo i genitori avevano potuto portarlo a casa: abitano in un comune a pochi chilometri da Pavia. La scorsa settimana improvvisamente il bimbo ha cominciato a mostrare difficoltà nel respiro. Sono intervenuti prima la guardia medica e poi il 118. Il neonato, in arresto cardiaco, è stato intubato e trasferito subito al San Matteo. Ma ogni tentativo di salvarlo è risultato inutile. È già stata effettuata l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sulla morte del bambino non è stata comunque avviata un'inchiesta giudiziaria.

Sabato 27 Aprile 2019, 09:08 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 09:12

