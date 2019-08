Mercoledì 21 Agosto 2019, 21:44 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2019 21:46

Un bimbo di tre mesi è stato trovato morto nella culla dalla mamma e dal papà: la tragedia è successa a Falerna, in provincia di Catanzaro.I genitori hanno subito chiamato il personale del 118 che è intervenuto sul posto anche con l l’elisoccorso. I sanitari purtroppo non hanno potuto fare altre che constatarne la morte. Sono state avviate le indagini. Tra le ipotesi in campo quella che si sia trattato di un caso di morte in culla.