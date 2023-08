Nerone, terza ondata di caldo con l'anticlone africano: dopo Ferragosto punte di 40 gradi. Ecco dove (e quando finirà)

In Italia arriva la terza ondata di grande caldo dell'estate 2023. Colpa dell'anticiclone africano che si muoverà piuttosto lentamente, portando afa e temperature sopra i 35 gradi in gran parte del Paese per oltre dieci giorni. Da Ferragosto, quindi, fino alla fine della settimana successiva. Solo fino al 17 qualche temporale sulle Alpi e lungo l'Appennino, stimolato dalla coda di un paio di impulsi atlantici che attraverseranno l'Europa centrale ma dopo il 17 il campo barico si irrobustirà ulteriormente e i temporali saranno sfavoriti, anche quelli di calore.

Previsioni e temperature

Il caldo si farà sentire soprattutto nelle regioni centro-settentrionali e in Sardegna, dove sono previste punte di 38-40°C specialmente nelle zone interne dell'isola e fino in Valpadana. Al Sud caldo sì, ma con temperature leggermente più basse: punte di 35-37 gradi o al massimo 38°C in Campania e Puglia con afa lungo le coste ad acuire la sensazione di caldo.

Il picco di calore

Come spiega 3B Meteo, i picchi anticiclonici e di conseguenza anche della calura sono attesi tra il prossimo weekend e l'inizio della nuova settimana, orientativamente nei giorni 20, 21, 22 agosto.

Quando potrebbe finire

Subito dopo i picchi attesi all'inizio della nuova settimana la depressione atlantica responsabile del richiamo africano verso le nostre regioni dovrebbe spostarsi gradualmente verso il Mare del Nord grazie a una rimonta anticiclonica azzorriana sull'Atlantico settentrionale.

La fine di agosto

Se i modelli confermeranno questa tendenza intorno al 24/25 agosto le correnti si disporranno dai quadranti nord occidentali e una o più perturbazioni atlantiche potrebbero raggiungere l'Italia portando dei temporali e un consistente calo delle temperature. Si profilerebbe dunque una fine di agosto simile al suo inizio con instabilità e clima fresco.