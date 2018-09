Netflix gira un film a Taranto ma nella città vecchia esplode la protesta

Netflix gira un film e Taranto insorge. I commercianti della città vecchia hanno protestato contro la chiusura del traffico nell'Isola a causa delle riprese del film «6 Underground» di Michael Bay con Ryan Reynolds, Melanie Laurent e Dave Franco.LEGGI ANCHE Daniel, l'uomo che ha fatto rompere 4.000 relazioni amorose (con la complicità di Netflix) In via Cariati angolo via Garibaldi alcuni commercianti hanno rovesciato per strada cassonetti della spazzatura per impedire il passaggio ai mezzi della produzione cinematografica. Intendevano avere un rimborso per i mancati introiti. Sono intervenuti carabinieri, Polizia e vigili urbani, oltre al vicesindaco Valentina Tilgher. La situazione è stata ripristinata dopo circa un'ora.Il 2 ottobre ci sarà un'apertura straordinaria del ponte girevole, sempre funzionale alle riprese del film che a Taranto dureranno fino al 6 ottobre. L'assessore comunale alla Cultura Fabiano Marti su Facebook ha spiegato che «la Digos e la Polizia Municipale hanno già liberato la zona e compiuto accertamenti sulle licenze dei 'commerciantì. Pugno duro con questi personaggi e con chiunque persegue la via dell'illegalità e dell'ignoranza. Ora però - si sfoga l'assessore - vorrei che tutta la città, che ha accolto con entusiasmo la produzione hollywoodiana e che sta vivendo una straordinaria esperienza, si indignasse con noi e manifestasse il suo dissenso».