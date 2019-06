Sabato 8 Giugno 2019, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 11:28

Tragedia alla periferia di Nettuno . Questa mattina un bambino di due anni è annegato in un piccolo stagno che abbelliva il giardino di un villino nella zona del quartiere Tre Cancelli. Al momento della tragedia, secondo la ricostruzione degli eventi fatta dalla polizia, il piccolo giocava in giardino mente in casa c’era solo il padre.E’ stato l’uomo, uscito in giardino, a notare il figlioletto riverso faccia in giù nel piccolo specchio d'acqua. Immediati sono scattati i soccorsi, ma non c’è stato niente da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo. Secondo la polizia il bambino è rimasto sotto acqua tra i tre e i quattro minuti.