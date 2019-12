Roma, incendio in un appartamento a Nettuno: un morto, trovato carbonizzato

Un uomo di 48 anni è morto carbonizzato nella notte in un incendio scoppiato al quarto piano di uno stabile a Nettuno. Il corpo senza vita dell'uomo è stato ritrovato dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme con un Carro autoprotettori e un'autoscala. L'edificio è stato evacuato. Al momento l'appartamento è stato reso inagibile per il fumo e il calore sprigionato dell'incendio.



Ultimo aggiornamento: 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA