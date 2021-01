La neve imbianca la Puglia: il paesaggio è da favola

Molte zone collinari della provincia di Brindisi si sono rivegliate stamattina imbiancate. La neve ha ricoperto i rilievi tra Ostuni, Fasano, Ceglie e Cisternino (qui le scuole sono rimaste chiuse), regalando un paesaggio mozzafiato, ma anche alcuni inevitabili disagi, soprattutto alla circolazione.

A Fasano, l'allerta gialla diramata ieri dalla Protezione Civile, che annunciava possibilità di nevicate anche a bassa quota, lasciava presagire che il risveglio questa mattina sarebbe stato abbastanza freddoloso, e così è stato.

Nel centro cittadino, i più mattinieri hanno trovato le autovetture ricoperte da un sottile strato di ghiaccio, con le temperature vicine allo 0, mentre in collina la situazione è stata decisamente diversa e più critica. Le frazioni collinari della Selva e Laureto, oltre ai borghi di Canale di Pirro e Cocolicchio e tutto il comprensorio collinare si sono ritrovati sotto una decina di centimetri di neve. Per chi doveva raggiungere il centro non poche sono state le difficoltà a causa del ghiaccio sulla strada e notevoli disagi si sono registrati, nelle prime ore del mattino, per la viabilità sulla Statale 172.

Nevicate anche in provincia di Taranto, precisamente a Martina Franca, con importanti disagi alla circolazione stradale.

