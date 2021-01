Nevica forte in montagna, chiusi passi e strade per il pericolo slavine

BELLUNO - Le nevicate abbondanti di queste ultime ore stanno mettendo a dura prova i mezzi e il personale di Veneto Strade impegnati per cercare di rendere percorribili alcune strade regionali e provinciali fondamentali per il territorio. Per una slavina sul lato di Bolzano è stato chiuso il Passo Cimabanche, cosi come il Passo Giau. Vietato il transito anche sulla SR49 di Misurina ( Belluno). Sempre per pericolo slavine restano chiuse la SP25 del Passo Valles, la SP30 Panoramica del Comelico, la SP347 del Passo Cereda e Duran, la SR355 di Val Degano. Infine sulla SS51 «Di Alemagna» è chiuso il tratto a Fiames .

APPROFONDIMENTI BELLUNO Nevicata a Campitello di S. Nicolò di Comelico

«In questo momento abbiamo tutto il personale su strada impegnato e anche i mezzi a disposizione - spiega il Direttore Generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi - si lavora senza sosta per tenere aperto il Passo Staulanza per non isolare la Val Zoldana. Stanno salendo le temperature e quindi resta alto il rischio valanghe. Se non strettamente necessario invito tutti a non mettersi in strada anche per agevolare il lavoro dei nostri mezzi».

Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA