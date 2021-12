Neve a Milano, imbiancata anche Torino: atteso un weekend di maltempo

Risveglio in "bianco" per alcune città italiane. Primi fiocchi neve questa mattina a Milano. Come era stato anticipato nei giorni scorsi è arrivata la “tempesta dell'Immacolata” al Nord Italia. In città fino attorno alle 9.30 la neve era ancora mescolata a pioggia e non ha attaccato al suolo e pertanto al momento non si sono registrati disagi al traffico. È comunque prevista una nevicata abbondante e sono attesi 5 centimetri di neve.

Neve a Milano, ecco la tempesta dell'Immacolata

Il Comune ha attivato il Centro operativo delle emergenze a partire dalle 6 di stamane e sono stati programmati gli interventi di spargimento del sale, sia meccanizzato sia manuale, sulle strade e nei punti critici per la mobilità anche pedonale come le fermate Atm di superficie e della metropolitana, gli accessi alle scuole, ai servizi sanitari, le aree dei mercati scoperti.

MM ha già provveduto ad allertare i custodi delle case popolari e le imprese per provvedere alla salatura delle rampe dei box e dei marciapiedi prospicienti. Sono stati avvisati anche i dirigenti scolastici per la salatura degli accessi alle strutture scolastiche. Come riferito dai vigili del fuoco nevica invece in modo più copioso nella zona Nord della Lombardia.

Anche Torino è imbiancata dalla neve, caduta dall'alba, e c'è allerta gialla per le nevicate sul sud del Piemonte e su tutte le pianure. Gli accumuli più significativi a bassa quota - avverte il servizio meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - riguarderanno il Monferrato, l'Astigiano e l'Alessandrino, dove si potranno superare i 15-20 cm di neve, sugli altri settori di pianura tra 5 e 15. A Torino città sono previsti 5 cm. Il valico internazionale del Colle della Maddalena, tra Italia e Francia, è chiuso dalle 22 di ieri.

UN FERITO - Primi disagi sulle strade della provincia di Pavia a causa della neve, che scende copiosa dalla scorsa notte. I maggiori problemi si riscontrano in particolare nella zona dell'Oltrepò collinare e montano, ma anche nel resto del territorio. A Carbonara al Ticino, a pochi chilometri dal capoluogo, un'auto è uscita di strada e si è ribaltata: alla guida c'era un ragazzo di 23 anni, che è stato soccorso dal 118, giudicato in codice rosso e trasportato in ospedale. Altre vetture sono finite fuori strada a causa del fondo ghiacciato.

ALLERTA CAMPANIA - Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con livello di criticità idrogeologica di colore giallo su tutta la Campania, dalle 16 di oggi, mercoledì 8 dicembre fino alle 16 di domani, giovedì 9 dicembre. Si prevedono precipitazioni sparse, che potrebbero avere anche carattere di rovescio e temporale, che in alcuni punti del territorio potrebbero essere anche intensi. A questo quadro meteo sono associate anche possibili raffiche di vento nel corso dei temporali. Si prevede un rischio idrogeologico che potrebbe manifestarsi con possibili allagamenti, inondazioni, problemi derivanti da fenomeni connessi ai sistemi di smaltimento delle acque piovane. Sono ancora possibili cadute massi in più punti del territorio e fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di avere la massima attenzione rispetto alle criticità previste, «ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi, sia in ordine al rischio idraulico che idrogeologico». Sala Operativa e Centro Funzionale seguono l'evoluzione del quadro meteo e delle precipitazioni: attenzione va prestata agli avvisi diramati dalla Protezione civile. Nel weekend nel complesso è previsto maltempo in quasi tutta Italia.