Niccolò Bettarini, scarcerato uno degli aggressori. Il gip: «Si curi»

, il 30enne condannato a 9 anni per aver accoltellato a luglio, figlio di Stefano e Simona Ventura, passa dal carcere ai domiciliari ma con «l'obbligo» di frequentare un centro di cura per tossicodipendenti e una comunità dove dovrà lavorare. Lo ha deciso il gip Guido Salvini su istanza degli avvocati Robert Ranieli e Antonella Bisogno. Il gip ricorda la «difficile vita» dell'uomo, tossicodipendente dall'adolescenza, e mette in luce la «funzione rieducativa» della pena, anche se non definitiva.