Niccolò Bettarini, la prima foto su Instagram dopo l'aggressione: «Ricordate sempre chi siete»

«Sono cresciuto credendo nell’amicizia, è un valore fondamentale nella mia vita e farei qualunque cosa se degli amici fossero in difficoltà. Sarò sempre grato al pronto intervento dell’ambulanza e del trauma team dell’Ospedale Niguarda di Milano. Da questa esperienza esco più forte di prima, con la consapevolezza di aver rischiato tanto. Ringrazio, inoltre, la questura e le forze dell’ordine per il lavoro che stanno svolgendo. Grazie a tutti per l’affetto che ci avete dimostrato. Ricordate sempre di essere voi stessi ma soprattutto, ricordate chi siete».

Venerdì 6 Luglio 2018, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 13:43

«Non sono mai stato bravo a raccontarmi. Ma, ora che sto migliorando, sento che sia giusto e doveroso dire diverse cose». Niccolò Bettarini parla per la prima volta dopo l'aggressione in cui ha rischiato la vita davanti alla discoteca Old Fashion di Milano.Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini ha lasciato l'ospedale dove è stato operato dopo aver ricevuto undici coltellate ed è tornato a casa.«Innanzitutto voglio in questo momento ringraziare la mia famiglia che mi è sempre stata vicino - scrive in un post su Instagram - nei momenti felici come in quelli brutti. Nessuno come lei ha saputo trasmettermi quella forza che mi ha permesso di non mollare mai. Sono un ragazzo fortunato e, mai come ora, sento veramente di esserlo, non solo per il fatto di essere qui a scrivervi questo post, ma anche perché so di avere degli amici che mi hanno salvato la vita».