Accoltellato il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini: «Niccolò vivo per miracolo»

È un

miracolo

che Niccolò Bettarini sia ancora vivo dopo l'aggressione all'uscita da un locale di Milano. Lo dichiarano Simona Ventura e Stefano Bettarini in una nota.



«Questa notte nostro figlio Niccolò, è stato aggredito da molte persone mentre cercava di difendere un amico - scrivono - Fortunatamente le conseguenze non sono gravi, Niccolò si sta riprendendo velocemente, un miracolo visto le 11 coltellate inferte. Sperando che i colpevoli vengano presto assicurati alla giustizia, vogliamo ringraziare in primis la Questura di Milano, le Istituzioni e la meravigliosa squadra del Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda per esserci stati così vicino».

Domenica 1 Luglio 2018, 18:57

