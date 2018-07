«Sei il figlio di Bettarini, ti ammazziamo», ecco perché hanno accoltellato Niccolò. Un fermato: «Non sapevo chi fosse»

Avrebbero aggredito Niccolò a coltellate solo perché il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Almeno questo per il pm milanese Elio Ramondini è il motivo per cui almeno in quattro hanno tentato di uccidere il giovane di 19 ani all’uscita della discoteca OLd Fashion. Ma uno dei ragazzi fermati nega: «Sono dispiaciuto per lui, ho saputo solo in carcere che è il figlio di Bettarini, non sono io l'autore di quel gesto e non ho visto chi è stato». Così Alessandro Ferzoco, il 24enne fermato assieme ad altri tre, ha parlato di quanto accaduto domenica scorsa con il suo difensore, l'avvocato Mirko Perlini, che stamani è andato a trovarlo in carcere.Ferzoco, difeso dal legale Mirko Perlino, sarà interrogato domani dal gip Stefania Pepe, così come gli altri tre fermati, tra cui l'altro italiano Davide Caddeo, il quale, secondo l'accusa, avrebbe accoltellato Niccolò Bettarini.