Il dramma di Niccolò, morto a 46 anni: stroncato dalla malattia il giorno prima del compleanno del figlio

Morto a un giorno dal compleanno del figlio. Il dramma di Niccolò Amadio, che si è arreso a 46 anni dopo una lunga malattia, lasciando la famiglia e gli amici nello sconforto. È deceduto il 4 gennaio scorso. Lascia la moglie Laura e i due figli Matteo, 13 anni, ed Elena, di 11.

Il 46enne era nato e cresciuto a Villorba e dopo le nozze era andato ad abitare a Ponzano insieme alla moglie. Una coppia felice e affiatata, che aveva coronato il proprio amore con la nascita dei due figli, ora rimasti orfani del loro amato papà. Niccolò se n'è andato la vigilia del compleanno del figlio maggiore, lasciando un vuoto incolmabile. «Era una persona meravigliosa: stavamo insieme da 25 anni - racconta la moglie a Il Gazzettino -. Aveva moltissime passioni: la musica, il cinema, il basket, la compagnia. Amava circondarsi di amici e riusciva a stringere amicizie con una facilità strabiliante».

«Era un ragazzo pieno di vita: generoso, cordiale, autoironico, con il sorriso sempre sulle labbra. Un compagno di feste e di divertimento che però non esitava a tenderti una mano nei momenti di difficoltà. Insieme a lui se ne va un pezzo della nostra generazione», dicono gli amici ricordando Niccolò. Lunedì 9 gennaio si ritroveranno in chiesa per l'ultimo saluto.