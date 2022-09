Nicola Baldo muore a 34 anni travolto da un'auto mentre insegue il cane che gli era scappato a Treviso

Nicola Baldo, 34 anni, è morto travolto da un'auto mentre inseguiva il cane che gli era scappato. E' accaduto a Cessalto, in provincia di Treviso. Il giovane abitava a pochi passi dal luogo dell'incidente, in via Cal Longa.

La dinamica dell'incidente

L'uomo, che secondo i primi riscontri stava camminando, è stato investito da un'Audi. Stando alle prime ricostruzioni fatte grazie ad alcuni testimoni, sembra che il cane di Nicola sia scappato proprio lungo via Cal Longa. E nel tentativo di recuperarlo, il 34enne stesse camminando lungo la via. Lì è stato investito dall'Audi.

Immediata la chiamata ai soccorsi, purtroppo per il pedone non c'è stato niente da fare. Sono intervenuti il medico e i sanitari del Suem 118 con ambulanza ed elisoccorso. L'impatto è stato troppo violento e non ha lasciato scampo al trentenne. I rilievi sono affidati alla polizia stradale di Treviso.

Su via Cal Longa c'è il limite di 40 km/h ed è stato anche installato un autovelox.