Nicola Franzoni, arrestato leader No vax per l'assalto alla Cgil. Eseguite cinque misure cautelari

Sale il numero delle misure cautelari disposte per l'assalto alla Cgil del 9 ottobre scorso. La Digos di Roma, su richiesta della Procura, ha eseguito una ordinanza del gip di applicazione di altri cinque arresti che si aggiungono alle 25 già eseguite precedentemente. Tra queste ultime c'è anche il leader No vax Nicola Franzoni, noto per l'appartenenza a movimenti della galassia dei No vax e nell'area dell'estrema destra. L'uomo è stato portato in carcere. Oltre a devastazione e saccheggio aggravato, è gravemente indiziato di istigazione a disobbedire alle leggi e violazione del divieto di ritorno nel Comune di Roma. Deciso per altri due il divieto di allontanamento da casa dalle 17 alle 22 e per altri due anche l'obbligo di firma.

Le cinque misure cautelari

Nei confronti degli indagati il pm Gianfederica Dito contesta i reati di devastazione e saccheggio aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Le indagini della Digos, con l'ausilio del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, hanno permesso, attraverso la visione dei filmati raccolti in diversi ambiti, di «cristallizzare inconfutabili indizi di colpevolezza». Per gli altri quattro indagati, tra cui un soggetto vicino al movimento di estrema destra Forza Nuova e appartenente al gruppo ultras juventino «Antichi Valori», è stato disposto l'obbligo di dimora presso il comune di appartenenza.