Nicola Partelli morto a 19 anni in un incidente a Pasquetta: si è ribaltato con il pick-up in curva

È finita in tragedia la giornata di Pasquetta nel veronese, dove Nicola Partelli, 19 anni di Rivoli Veronese, è morto in un incidente stradale in una strada sterrata mentre era alla guida di un pick-up.

La dinamica: pick-up ribaltato in curva

Secodo una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso il controllo del veicolo mentre affrontava un tornante, il mezzo si è ribaltato e il conducente è morto sul colpo. Illesi altri due passeggeri (un ragazzo e una ragazza) che erano in auto con lui.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20, nella zona di località Cristane, tra i comuni di Rivoli e Caprino Veronese. Sono intervenuti il118 e i Carabinieri e i Vigili del Fuoco hanno estratto il corpo dalle lamiere.