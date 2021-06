Bimbo ritrovato nei boschi del Mugello: messaggio dei genitori in un bar: «Grazie a tutti»

Ringraziano chi li hai aiutati e sostenuti, e lo fanno scrivendo qualche riga lasciata nel bar di Quadalto, la zona più vicina alla loro casa in mezzo al bosco. Così i genitori di Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi ritrovato nei boschi del Mugello dopo 36 ore di ricerche, con un messaggio pubblico hanno ringraziato tutti coloro, a partire dalle istituzioni, che si sono spesi per i soccorsi.

Il messaggio è stato affisso nel locale e, come si legge, vi si esprime «il ringraziamento più sentito» da parte loro, Leonardo e Giuseppina Tanturli, «a tutte le istituzioni e a tutte le persone che si sono prodigate per ritrovare il piccolo. In particolare ringraziano il sindaco Phil, il comandante Porfida, il parroco don Alessandro, che alla notizia del ritrovamento di Nicola ha suonato le campane e tutto il paese si è commosso perché ha capito che il piccolo era salvo». Ma soprattutto, riferisce sempre il messaggio nel bar, «vogliono ringraziare i cittadini di Palazzuolo e dei comuni limitrofi per l'eccezionale partecipazione veramente commovente». Lo stesso bar ha affisso un altro cartello per informare la popolazione del Pegaso della Regione Toscana, per il tramite del sindaco Phil Moschetti, e dire grazie all'intera popolazione di Palazzuolo sul Senio (Firenze) e a tutti coloro che sono intervenuti nei soccorsi.