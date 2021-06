Nicola Tanturli, non emergono responsabilità penali per i genitori. La Procura ascolta nuovi testimoni

In Procura a Firenze si attende l’arrivo dell’informativa conclusiva dei carabinieri, ma per il momento, in base agli elementi raccolti, non sarebbero emerse responsabilità penali a carico dei genitori del piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi ritrovato nei boschi di Palazzuolo sul Senio, nell’alto Mugello, dopo essere scomparso per quasi due giorni. Gli accertamenti, però, vanno avanti, così come l’audizione dei testimoni, per capire...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati