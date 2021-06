Mugello, scomparso Nicola Tanturli, bimbo di 2 anni: «Non è nel laghetto di Palazzuolo»

Ore di allarme e preoccupazione nelle campagne di Campanara nel Mugello, dove questa notte è scomparso un bimbo di due anni, Nicola Tanturli, di cui la prefettura ha diffuso la foto. Il piccolo è nato all'ospedale di Borgo San Lorenzo (Firenze) il 28 settembre 2019. A dare l'allerta sono stati i genitori questa mattina: «Stamani ci siamo svegliati e non lo abbiamo trovato nel letto». La coppia vive in una comunità isolata e "alternativa", raggiungibile solo con una strada sterrata, nel comune di Palazzuolo sul Senio, comune in mezzo ai boschi del Mugello, nella città metropolitana di Firenze. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno cercato il bambino anche in un laghetto nel territorio di Palazzuolo sul Senio (Firenze) ma non è stato trovato. I subacquei hanno scandagliato il fondale «ma - spiega il sindaco di Palazzuolo sul Senio (Firenze), Gian Piero Philip Moschetti - questa operazione è terminata e il bambino non è lì». Il bimbo, secondo quanto si apprende nella zona, sarebbe figlio di una coppia tedesca che da qualche tempo è andata ad abitare in un piccolo borgo, Campanara, lo stesso da dove è sparito il bimbo. Alle ricerche partecipano forze dell'ordine, organizzazioni di volontariato e anche i paesani.

Bimbo scomparso, allarme genitori

A lanciare l'allarme sono stati gli stessi genitori questa mattina appena alzati. I due si sono accorti che il piccolo mancava dal proprio letto e, dopo averlo cercato nel circondario, hanno deciso di allertare i soccorsi i soccorsi. Stando alla loro testimonianza rilasciata alle forze dll'ordine, la scomparsa del piccolo risalirebbe alla notte tra lunedì e martedì. Sul posto, sono arrivati numerosi soccorritori tra forze dell'ordine, sanitari e pompieri che hanno immediatamente avviato le ricerche del bimbo. Secondo quanto emerso, infatti, la zona dove vive il piccolo con una ristretta comunità di persone, tra cui la famiglia, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada.

#mugello, #bimbo di 2 anni scompare nei boschi: «Stamani ci siamo svegliati e non lo abbiamo trovato» https://t.co/Us5oLSn08E — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) June 22, 2021

È una vera e propria comunità quella in cui la famiglia vive che si è sistemata in zona negli anni Ottanta a ottocento metri di altitudine, in un luogo piuttosto remoto e poco frequentato. Qui si sono concentrate le ricerche da parte di vigili del fuoco e carabinieri che stanno scandagliando i boschi palmo a palmo con l'aiuto dei membri della stessa comunità. Data la tenera età del bambino si pensa non sia andato molto lontano. Sul posto sono arrivate anche unità cinofile che stanno controllando anche un laghetto antincendio vicino all’abitazione del piccolo scomparso.

Gli abitanti del paese cercano il bimbo

Oltre 200 persone, tra forze dell'ordine, uomini della protezione civile e 18 squadre di volontari, stanno cercando da questa mattina un bambino di 21 mesi che è scomparso da un casolare dell'appenino, al confine fra Toscana ed Emilia, nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), ad un'altezza di 800 metri, circondato dai boschi del Mugello. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile è che il bambino, Nicola Tanturli, nato all'ospedale di Borgo San Lorenzo (Firenze) il 28 settembre 2019, si sia allontanato autonomamente intorno a mezzanotte. La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio dei carabinieri: i genitori hanno raccontato di aver messo a letto il bambino e di essersi poi accorti intorno a mezzanotte che non era più nel suo lettino. Il bimbo si sarebbe quindi rialzato e allontanato da solo, forse per andare a giocare all'aperto come fa ogni giorno. I genitori a quel punto avrebbero cominciato a cercarlo. Ricerche che sarebbero andate avanti tutta la notte senza esito. Così questa mattina la coppia ha allertato i soccorsi chiamando i carabinieri. Della scomparsa è stata avvisata anche l'autorità giudiziaria.

Cani molecolari lo cercano

I cani molecolari impegnati nelle ricerche del bimbo di quasi 2 anni scomparso sui monti di Palazzuolo sul Senio (Firenze) vengono 'guidatì dai vestiti del piccolo, che i genitori, una coppia di italiani (e non di tedeschi come scritto in precedenza), hanno consegnato alle unità cinofile per le ricerche. Il loro olfatto deve distinguere gli odori da quelli dei boschi e degli alpeggi dove il bambino, così come il fratellino più grande, era solito, in ore diurne, intrattenersi a osservare le attività agricole che si svolgono nei pressi della casa dove vivono. È quanto si apprende sul fronte dei soccorritori, che ora si apprestano ad affrontare le ore serali con il cambio delle squadre e l'arrivo di rinforzi, anche dalle associazioni del volontariato di soccorso.