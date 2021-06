Nicola Tanturli ritrovato, il racconto. Ha urlato «mamma, mamma», poi l'abbraccio col carabiniere

È stato ritrovato in un burrone, per fortuna in buone condizioni. Ma c'era una persona che ovviamente più di tutti gli mancava, la sua mamma. Stamattina Nicola Tanturli, il bimbo di 21 mesi sparito nella notte tra lunedi e martedì tra i boschi del Mugello, è stato ritrovato. Con il contributo di un giornalista: «Sono rimasto da solo e ho sentito una voce in fondo ad un burrone. Ho pensato fosse suggestione ma mi sono messo a urlare "Nicola, Nicola". La risposta è stata "mamma, mamma"». È stato così che Giuseppe Di Tommaso, giornalista della "Vita in diretta", ha ritrovato stamani Nicola Tanturli, il bimbo di quasi due anni scomparso a Palazzuolo Sul Senio (Firenze). Il piccolo, che si trovava in fondo a una scarpata, è stato tratto in salvo poi dai Carabinieri, avvisati dallo stesso Di Tommaso mentre passavano in auto per una stradina sterrata della zona.

APPROFONDIMENTI IL GIALLO Nicola ritrovato sul Mugello, dal mistero dei sandali alle 9 ore... IL GIALLO Nicola Tanturli ritrovato: è vivo e sta bene. Gli inquirenti:... IL GIALLO Nicola ritrovato nel Mugello, l'incredibile viaggio: ha percorso... MUGELLO Nicola Tanturli trovato da Giuseppe Di Tommaso, giornalista de La...

Giuseppe Di Tommaso, Matano: «Se un inviato salva una vita, giornalismo si fa sul campo»

A calarsi giù per 25 metri e recuperare Nicola è stato il luogotenente Danilo Ciccarelli, comandante della stazione di Scarperia.«Chiamavamo in continuazione il bambino - ha detto il militare - ma non rispondeva. Poi ho sentito dei lamenti più chiari, mi aspettavo che uscisse fuori un animale, invece è sbucato Nicola con la testolina tra l'erba alta, mi ha detto "mamma", mi sono avvicinato e mi ha abbracciato subito. Non aveva nulla, solo un piccolo bernoccolo e qualche graffio. Poi mi si è aggrappato al collo, l'ho portato piano piano in strada». Il fondo della scarpata dove Nicola è stato ritrovato, nella frazione di Quadalto, è a circa tre chilometri dalla sua casa nella valle di Campanara.

Ancora non è chiaro come sia arrivato lì, dopo aver aperto la maniglia della porta di casa: l'ipotesi è che possa aver vagato per quattro, cinque chilometri attraversando il bosco, e che non abbia trascorso la notte scorsa nel luogo del ritrovamento. Il bimbo, che aveva i sandalini ai piedi, sarebbe finito giù tra la vegetazione forse per la stanchezza, forse volendo imboccare un sentiero battuto. La strada, stretta e accidentata, corre fra il costone della montagna e un pendio scosceso e sassoso: è l'unico collegamento fra il centro di Palazzuolo e Campanara.

Nicola ritrovato nel Mugello, l'incredibile viaggio: ha percorso 4-5 km a piedi, ma non ha dormito nel burrone

Si ipotizza che il continuo movimento del piccolo abbia reso più difficili le ricerche di forze dell'ordine e volontari. «Non bisogna mai dare nulla per scontato quando si cercano gli adulti - ha spiegato Ciccarelli - figuriamoci quando si ha a che fare con un bimbo, che è imprevedibile». «Non abbiamo dormito per due giorni, ma questo ci ripaga di qualsiasi sforzo. Penso che di più non potevamo sinceramente fare, non potevamo ottenere di più: la prefettura ci ha messo nelle condizioni di avere tutto il personale necessario, lo Stato si è immediatamente attivato, abbiamo calcolato di aver avuto circa 1000 uomini in due giorni», il commento del sindaco di Palazzuolo sul Senio, Gian Piero Philip Moschetti che nel suo grazie ha citato carabinieri, Vigili del fuoco, Soccorso alpino, aeronautica, Guardia di finanza, volontari della Protezione civile, gli abitanti del paese. Un grazie a quanti si sono impegnati anche dal prefetto di Firenze, Alessandra Guidi, e dal capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.